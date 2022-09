A zsoltárok a bibliai gondolkodásban meghatározó szerepet töltenek be, ugyanis az imádkozó közösség valódi élményeit, kérdéseit, örömeit és szenvedéseit tükrözik hiteles, költői formában.

A koncerttel egybekötött kiállításmegnyitón az Artisan Quartett muzsikája a zene és a szöveg eszközeivel is megidézte a zsoltárimádságokat. Az esemény címe, Tehillim, a Zsoltárok könyvének héber elnevezése eredetileg dicséreteket jelent, melyek a Teremtőre irányulnak. A zenekar vezetője, Kovács Márton, aki korábban a Pécsi Nemzeti Színház előadásaihoz is szerzett muzsikát ezúttal betegség miatt nem tudott személyesen jelen lenni. Móser Ádám harmonikán, Gyulai Csaba dobon és az ősi vonósok hangzását idéző, bolgár eredetű gadulkán játszott. A Vígszínház színművésze, Radnay Csilla pedig magyarul olvasott fel a zsoltárok közül, a megzenésített imádságokat eredeti, héber nyelven is megszólaltatta a zenekar kíséretében.