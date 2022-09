– Nagyon fogynak a jegyek a XVI. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó előadásaira, de aki lemarad, az sem fog unatkozni – tudtuk meg a Pécsi Balett csapatától.

Minden délután színes, ingyenesen megtekinthető programokkal várják a táncszerető közönséget a Színház téren. A TáncSzínTér elnevezésű programon hagyományosan pécsi tánciskolák, együttesek és tánccsoportok mutatkoznak be. A Trezor Rendezvényházban többször lesz Élő tánctörténet óra, mely izgalmas betekintési lehetőséget nyújt a táncművészpálya rejtelmeibe. Idén először tánciskolát is szerveznek felnőtteknek. A társastáncórán és a beszélgetéseken is ingyenesen lehet részt venni, de előzetesen regisztrálni kell. Részletes információ a www.tanctalalkozo.hu weboldalon érhető el.