Egy hagyományos, búboskemencés konyha, valamint tiszta szoba tekinthető meg, amelyeket nagy részben a faluból összegyűjtött hagyatékokból származó bútorokkal, tárgyakkal, fényképkekel rendeztek be, így az itteni kiállítás valóban Aranyosgadány múltjába ad bepillantást.

A kiállítási anyag összeállításában Hegedűs Beatrix közösségszervező vállalt szerepet, illetve Burján István a Janus Pannonius Múzeum néprajzi osztályának vezetője hozzájárult szakmai támogatással.

A tájház hosszú utat járt be az átadás napjáig. A tulajdonos önrésze mellett ugyanis pályázatot is nyertek rá, eleinte azonban a kivitelező nem végezte el megfelelően a feladatot, ez károkat is okozott. Végül újabb kivitelezővel sikerült helyreállítani az épületet, az anyagi támogatói adományok igyekezték mérsékelni.