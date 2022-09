A PécsLIT programjainak nagy része most is két helyszínre, a Művészetek és Irodalom Házára és a Tudásközpontra koncentrálódik. Lesznek író-olvasó találkozók, zenés, színházi és évfordulós irodalmi események is. A fiatalabb olvasók számára szervezett irodalmi találkozóknak, foglalkozásoknak a Csorba Győző Könyvtár fiókkönyvtárai, a Körbirodalom Gyermekkönyvtár és a Pécsi Pagony biztosítanak helyszínt a hat nap folyamán.

Az idei fesztivál évfordulós programjai között kiemelt helyen szerepel a Bertók Lászlóra emlékező, Lázár Balázs Mocorgó vízcsepp című dokumentumdrámája alapján készült felolvasószínházi előadás. A darab bemutatója a Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházában lesz szeptember 14-én, a Kossuth-díjas költő halálának második évfordulóján.