Nem unatkoznak

Kiss Csenge és Szakonyi Balázs két gyermeket nevel, s azt mondják, a munkában is kiegészítik egymást – van, hogy egy rajzot is együtt fejeznek be. Szakonyi Balázs grafikai munkái mellett korábban undergroundzenészként is gyakran lépett fel pécsi helyszíneken. Jelenleg a Pazirik kreatív vezetője, fő profilja a középkori várak rekonstrukciója. Felesége, Kiss Éva Csenge veszprémi származású grafikus. Történelmi illusztrációkkal, animációs filmekkel, arculattervekkel foglalkozik. Több országos hírű kiállítás arculatát készítette. Férjével közösen egy angol Netflixes dokumentumfilm jelentein is dolgoztak.