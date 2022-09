Második alkalommal rendezett motoros találkozót és rock estet az Aces High Motoros Egyesület és a Siklósi Vár. A II. Tenkes Portya az idén is több érdekes programmal szolgált, volt motorhangerő verseny, motorszépségverseny, emellett este rock-koncertek várták a látogatókat. Pénteken a Fools Follow Rules (Rage Against The Machine tribute zenekar), a Don Gatto, a Velorex GTI, majd a helyi The Garden zenekar szórakoztatta a közönséget, szombaton pedig a CS.Í.T. zenekar, a Nihil Chips és a LORD zenélt a várkertben. Szombaton délután a leghangosabb és leglátványosabb felvonulást is végignézhették a siklósiak, hiszen csaknem száz motor robogott végig a város utcáin, egészen a várig.

A szervezők a rendezvénnyel idén is jótékonykodtak. A tavalyi Tenkes Portyán összegyűlt pénzt egy nehéz helyzetbe került siklósi családnak adták, idén pedig az Álomszállító Alapítványt támogatták a programok nevezési díjából.

Brandt Viktor motoros társuk alapítványa mozgásukban korlátozott embereket juttat felejthetetlen élményekhez. Motorozhatnak, autót vezethetnek, kirándulhatnak, nemrég pedig egy családi autót ajándékoztak egy rászoruló családnak. A motorostalálkozó programjaira a nevezés minimum 100 Ft volt, de akadt, aki külön is adományozott kisebb-nagyobb összeget, és az így befolyt pénzt teljes egészében az Álomszállító Alapítvány kapta.

Weisz Gergő, az Aces High Motoros Egyesület titkára elmondta, a kilátogatók nem panaszkodhattak, a zenekarok hatalmas bulit csináltak, mindenki nagyon jól érezte magát. Mindemellett az egyesület tagjai, azzal, hogy elvitték a jelenlévő mozgáskorlátozottakat motorozni, olyan élményeket nyújtottak számukra, amely teljesen lenyűgözte őket, és hálásak voltak a felejthetetlen programért. A szervező elmondta, a motorosok az ország sok pontjáról érkeztek, voltak az Alföldről, Szekszárdról, Budapestről is, ami pedig az összesített látogatószámot illeti, a két nap során közel ezer embert mozgatott meg a program. Ennél ugyan nagyobb érdeklődésre számítottak, főleg az esti koncerteken, de a hangulatért és a jótékonysági akciójukért örülnek, hogy megtarthatták az eseményt.

Jövő hétvégén a bringásokat várják a történelmi falak

A Siklósi Várban a motorosokat a következő hétvégén, szeptember 17–én a kerékpárosok váltják, hiszen a Villány-Siklósi Borút Egyesület szervezésében a Szüreti Gördülő Dűlők élménybringatúra végállomása lesz a siklósi vár. Szeptember 23-án szintén érdemes lesz ide látogatni, hiszen a várkertben 17.30-tól Tompeti és Barátai koncertre várják a családokat, majd este 21 órától a Németország–Magyarország futball mérkőzést láthatja a közönség a kivetítőn, 23 órától a Delta szórakoztat, amely után Bárány Attila játssza majd a slágereket.