– Régen volt olyan alkalom, amikor játékos, tréfás feladatokkal tetté egymást próbára a királyegyházaiak, például kis lugast építettek, ahonnan szőlőt kellett csenniük a résztvevőknek – folytatta. Idén e hagyomány újraélesztése érdekében szervezték meg a felvonulást, amelynek a közösségépítés is célja volt. Bevonták a helyi óvodásokat, általános iskolásokat, akik néptáncos bemutatót adtak, a nyugdíjas klubot, akik boros nótákat énekeltek. A népviseletben történő felvonulásba sokan bekapcsolódtak a faluból, a menetet a polgárőrök is segítették.



– Szeretnénk, ha ezt a hagyományt a gyerekek is megismernék, illetve az összefogás is erősödne, hiszen manapság egyre nagyobb szükség van ennek támogatására – mondta Kószó Nikolett.

Az együttműködés sikeresen meg is valósul. A már említett csoportok mellett a helyi lovasklub, a Mozdulj magadért egyesület is bekapcsolódott, illetve több környező településről is érkeztek a felvonulásra lovasok, így például Szabadszentkirályról, Szentdénesről, Somogyapátiból is. Négy állomáson át, jó hangulatban zajlott a felvonulás, a templomtéren és Rigópusztánál is megállt a menet. A tervek szerint a hagyományt tovább folytatnák a jövőben is.

A résztvevőket a délután kettőkor induló felvonulás előtt az önkormányzat babgulyással vendégelte meg, este pedig batyus szüreti mulatságot, bált tartottak. Az esti rendezvényt Bunyós Pityu nyitotta meg, valamint a Hamzai Band is muzsikált.

A bál célja a közös, szüreti kikapcsolódás mellett a jó célért való összefogás is volt, ugyanis a befolyt összegből a nemrégiben alakult sportkört támogatják. Az ifjú focistáknak az így összegyűjtött bevételből futballmezeket, focilabdákat vásárolnak majd.