A régi idők lakodalmait elevenítik fel évről évre a településen a színes rendezvény során. A falu népét is bevonva, népviseletbe öltözve játsszák el egy körülbelül 150 évvel ezelőtti lakodalom menetét, többek között a vőlegény, illetve a menyasszony kikérését és a templomi esketést is – látványos, élőzenével kísért menettánccal együtt.

Magyaregregyen is jeles ünnepnek és meghatározó közösségi eseménynek számított a helyi fiatalok házasságkötése és lakodalma. Fontos szerepet kaptak a vőfélyek, a háztól való kikérések az ő feladatukat jelentették.

A program délután negyed háromkor kezdődik a Csepp parknál gyülekezővel, innen indulnak kikérni a vőlegényt, majd elindul a menet a menyasszonyért is. Ezt követően nem marad más hátra, mint az esketés bemutatása.

Az idei programon délután színpadi műsor követi a lakodalmas bemutatót, ahol fellépnek helyi hagyományőrző csoportok, köztük a Magyaregregyi Hagyományőrző Néptánccsoport és a Máré Manói is. A délután sztárvendégei Oszvald Marika és Bálint Csaba lesznek, este héttől ingyenes lakodalmas bált tartanak a Retro Wery Take zenekarral, mely kiegészül a Zengő Várad Rezesbandával is.