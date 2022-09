– A hangszerek királynője kapcsán milyen meglepetéseket tartogatnak?

– A világ legjobb orgonistái érkeznek a székesegyházba, ahol varázslatosan és patetikusan szólal meg a zene. Az első koncerten október 18-án én játszom és Miklósa Erika koloratúrszoprán fog énekelni. Második alkalommal a párizsi Notre-Dame d’Auteuil orgonaművésze, a Párizsi Nemzetközi Orgonaverseny improvizáció nagydíjasa, Frédéric Blanc lép fel. Az új évben Kovács Szilárd Ferenc orgonaművész és az In Medias Brass rézfúvós együttes közösen szerepel, áprilisban a többszörös nemzetközi versenygyőztes Maria Hofer és a Rheinberger Orgonaverseny nagydíjasa, Stephan Pollhammer érkezik a Pulzus Vonósnégyessel. A sorozat végül a Con Spirito Egyházzenei Fesztivál kiemelt koncertjével zárul.

– Szimfonikus zenében mire készülhetünk?

– A Mesterbérlet október 9-én indul és a terveink szerint minden eddiginél színpompásabb koncerteket hoz. Hat hangverseny várja a közönséget, világsztárokkal, nagyzenekari felállásokkal és szinte az összes zenei korszakot felvonultató műsorral. A világ legjobb zenekarai között számon tartott Budapesti Fesztiválzenekar háromszor is Pécsre érkezik, továbbá jön a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, a Capella Savaria, az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus. A szólistákat, karmestereket tekintve is igazi sztárparádét ígér az évad: Robin Ticciati, Stefan Dohr, Guy Braunstein és Daniel Oren, hazai részről pedig többek között Kesselyák Gergely, Pusker Júlia, Takács-Nagy Gábor és Vashegyi György is fellép a Kodály Központban.

S nem árt tudni azt sem, hogy a koncertek előtt egy órával mindig prológussal várjuk a közönséget.

Kap az ifjúság is

Folytatja a Filharmónia Magyarország az ifjúsági koncertsorozatát is, mely országszerte háromszázezer fiatalnak, a régióban pedig (Baranya, Somogy, Tolna megyék) mintegy 20-40 ezer diáknak visz a kisvárosokba, nagyközségekbe közkedvelt szimfonikus muzsikát, autentikus népzenét, valamint jazzt, sőt táncbemutatókat is. Interaktív énekórák, moderált előadások várják az ifjú közönséget, olyan előadóművészekkel, mint Lakner Tamás vagy a Magyar Állami Operaház művészei. A fiatalok személyes kapcsolatba kerülhetnek a fellépő művészekkel, a bemutatott hangszerek sokszínűségével