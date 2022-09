Befektetőt keres a volt iskolaépület hasznosítására a szalatnaki polgármester. A 2010. óta nem működő iskola épülete jó állapotban van, Gulácsi Erika községvezető szerint akár idős otthont, satellit-irodát, ipari telephelyet, mezőgazdasági fióktelephelyet, rehabilitációs intézményt, orvosi intézményt, szanatóriumot, falusi panziót is lehetne itt üzemeltetni, ahol a friss és nyugodt környezet előny lehet.

– Levelemmel minden egyes céget és olyan magánszemélyeket megkeresek, akik esetleg fontolgathatják azt, hogy befektessenek, átépítsenek, működtessenek valamit a magyar vidéken. Érdekes, hogy a település az elmúlt két évben rendkívül sokat változott, új utak, játszó és fitnesz park, új orvosi rendelő, faluház és kultúrterem épült, illetve felújításokat végeztünk. Jó közlekedési lehetőség a vonat, hiszen Szalatnakon nemcsak megálló, hanem hamarosan új korszerű váró is lesz, a MÁV Magyar Falu Programjából – mondta Gulácsi Erika.

Szalatnakon szinte minden ház lakott, egyre többen költöznek ki a városból ebbe a környezetbe, ahonnan fél órás – negyven perces autózással 3 nagyobb város is elérhető. Pécs, Szekszárd és Dombóvár, de még közelebb van Komló vagy Bonyhád.

A polgármester az épületről elmondta, jó állapotú, 5425 négyzetméter alapterületű, kétszintes, és 2200 négyzetméteres udvarral, parkolóval viszonylag új tetőszerkezettel, melléképületekkel rendelkezik.

– Ebben a környezetben el tudnánk képzelni akár idős otthont, alternatív iskolát – talán még úgy is, hogy buszjárattal szállítják ide a fenntarthatóbb környezetbe a gyerekeket, satellit – irodát, ipari telephelyet, mezőgazdasági fióktelephelyet, rehabilitációs intézményt, orvosi intézményt, szanatóriumot, falusi panziót, ahol a friss és nyugodt környezet előny lehet – fogalmazott.

Kiemelte azt is, hogy az ingatlan pályázati szempontból is előnyös területen helyezkedik el. A 325 lakosú község vezetősége nemcsak fiatalos, hanem rugalmas is, és nyitott bármely falut előnyösen érintő ötletre, amiből kizárólag annyit szeretne profitálni, hogy működjön. Az érdeklődő befektetők a www.szalatnak.hu oldalon képgalériát tekinthetnek meg a településről, magáról az épületről pedig egy kisfilmet is.