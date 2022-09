A New York-i divathéten akar bizonyítani 1 órája

Nagy léptékben halad az álmai felé Szentirmai Márta

Önerőből alapított egy saját márkát, mindeközben a jogi egyetemen próbál helytállni. Az egyedi, kézzel festett ruháit már viselte többek között az ország egyik leghíresebb fekete modellje, Kafiya Said is, de Megyeri Csilla, valamint Metzker Viktória is. Szentirmai Márta Szilviával beszélgettünk, aki nagy léptekben halad az álmai felé.

Móga Richárd Móga Richárd

Egy kedves arc, egy nyugalmat árasztó személyiség, aki mögött rengeteg munka van. A tehetséges lány még mindig csak huszonhat esztendős, de életéből már most egy vaskos könyvet lehetne írni, ráadásul a legizgalmasabb fejezet még csak ezután következik. Amerikában született, de négyéves korában hazaköltözött édesanyjával. A középiskolában nagy szerelme lett a divatvilág, így divatmagazinokból sem volt hiány odahaza.

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában folytatta tanulmányait, ahol rajzszakköre is járt, hiszen eleinte még textiltervezőnek készült. Kéz­ügyessége hamar megmutatkozott, de nem is csoda, hiszen nagyapja a karikatúra világában jeleskedik, így szerencsére neki is kijutott a tehetségből.

Aztán rátalált a divattervezésre. Talált egy foglalkozást, amelyre egy percig sem tekint munkaként, sokkal inkább énidőként éli meg. Szabadjára engedheti a fantáziáját, és alkothat. Szeret csendben elvonulni, egyedül lenni, és inspirálódni. Így ennek apropóján 2016-ban megszületett a márkája, a Millaas. – A márka gondolata azért fogalmazódott meg bennem, mert elkezdtem egy pécsi magán divatiskolában tanulni az egyetem mellett – kezdte Szentirmai Márta Szilvia. – Ez egy kétéves képzés volt, az egyetem első évében párhuzamosan csináltam a divattervező képzést a nappali tagozat mellett, és 2016-ban fogalmazódott meg bennem, hogy divatsuliba járok és gyakorlatilag semmi akadálya nincsen annak, hogy létrehozzak egy márkát, így megterveztem az első kollekciómat.

Ennek már hat éve. Megmászta a szamárlétrát, mindent saját maga épített fel, és úgy érzi, tíz éven belül beérhet a munka gyümölcse. Tehetségét mi se mutatja jobban, minthogy itthon már több fashion fotózáson is volt, ismert emberek viselték a ruháját, azonban szeretne nemzetközi vizekre evezni. Legnagyobb álma ugyanis a New York-i divathétre (New York Fashion Week) való kijutás lenne. Rajta nem múlik. A munkáját sem adja ki szívesen a kezéből, így a kidolgozott, részletgazdag ruhákkal is csak ő dolgozik. A kézi festéstől a kézi varrásig. Nem vitás, ez a fajta lelkesedés és elszántság csak segítheti céljai elérésében. A márka Pécsről indult Az ambiciózus divattervező tehát szeretné a legnagyobbak közé emelni márkáját, s ha így halad, akkor erre minden esélye meglesz. Így érdemes jól megjegyezni, hiszen az artisztikus, glamúr és extravagáns stílust képviselő Millaas, bizony akárhonnan is nézzük, Pécsről indult. Az egyre inkább nagyobb népszerűségnek örvendező márka egy művésznév, ami Szentirmai Márta és nagymamájának nevéből tevődött össze és született meg. Márta ez idáig inkább a háttérben szorgoskodott, de most örül annak, hogy kezdik megismerni az arcát, hogy ki is szerepel a márka mögött, hiszen szeretné hitelesen képviselni a hazai divatot.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!