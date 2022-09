A különböző hazai településeken eddig több mint 2000 kiállítás során, az ország legismertebb, neves kortárs művészeinek, elsősorban olajfestményeit, pasztelljeit és kuriózumnak számító tűzzománcait mutatták be a látogatóknak. A galéria kínálatában néhány külföldi elismertség munkái is megtalálható. A műtárgyak mindegyike nyilvántartott alkotás, tanúsítványt is mellékelnek a művek mellé.