A program keretében vasárnap este 7 órakor ingyenes orgonahangversennyel várják az érdeklődőket, Kovács Szilárd Ferenc, a székesegyház orgonaművész-zeneigazgatója, a PTE Művészeti Karának orgonatanára, Köcsky Tibor, a Művészeti Gimnázium orgonatanára, valamint a gimnázium diákjai és a PTE Művészeti Kar hallgatóinak közreműködésével.

A sokféle hangon megszólalni képes orgonát a dóm 19. századi nagy átépítése idején készítették el a pécsi Angster József orgonaműhelyében. A 6101 sípot számláló hangszer különlegessége, hogy visszajátszó funkcióval is rendelkezik, így a feljátszott zeneművek utólag is megszólaltathatóak. A hangszerek királynőjének is nevezett orgona építésére szakosodott Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra is e héten ünnepelte hálaadó szentmisén alapításának és fennállásának 30. évfordulóját a székesegyházban.