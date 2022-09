Bár az alapötlet szellemes, a történetvezetést a filmben is feltűnő Linda-sorozat ötletei is lepipálják. A cselekmény inkább súlytalan marad, a történelmi kontextusul szolgáló rendszer bénító mivolta az arról személyes tapasztalatokkal nem rendelkező nézők számára kérdéses, hogy megmutatkozik-e, a film mint művészeti alkotás, nem szolgál túl sok maradandó útravalóval, bár a látottak rávilágítanak, mennyire érezhető hazánkban a gulyáskommunizmus hatása még a mai napig is.