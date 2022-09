James Cameron filmrendezőt talán senkinek sem kell bemutatni, de azért pár címet a repertoárjából mégis ideteszünk, hogy senkinek se legyen kétsége a személyét illetően: Terminátor, Terminátor 2, A bolygó neve: Halál, Titanic, Avatar. A felsorolt filmjei összességében nem a vidámság melegágyai: világvége, gyilkos idegenek, szerelemmel kísért tragédia, kék színű Pocahontas történet. Persze, azért ezek az alkotások sem humormentesek, hiszen egy-két megmosolyogtató pillanat mindegyik filmjében akad, de 1994-ben rázta meg igazán azt a humorzsákot. Ekkor készítette el jól megszokott színészével, Arnold Schwarzeneggerrel a Két tűz között című filmet, amely valójában egy vicces kémfilm. Ezt a stílust azóta sokan meglovagolták, kisebb-nagyobb sikerrel, de a legmaradandóbb mégis Cameroné. A történet röviden: főhősünk egy kém, de családja azt hiszi, hogy csak egy unalmas irodai dolgozó – egészen addig, amíg egy atomtámadással fenyegetődző terrorista el nem rabolja főszereplőnket és feleségét. Innen meg már egyenes az út a rosszfiúk megállításáig.

A film tökéletesen ötvözi az akciót és a humort. Schwarzenegger odateszi magát, nem válik nevetségessé, hozza a tőle megszokott kemény figurát, miközben puffogtatja egy szavas humorbombáit is, Jamie Lee Curtisszel az oldalán. A látványra sem lehet panaszunk, hiszen Cameron neve garancia erre, ami, mint mindig, most is nagyvászonért kiált. Szóval szeptember 30-án irány a pécsi Uránia, hogy hátradőlve a kényelmes székekben sok rajongóval együtt közösen élvezzük ezt a már klasszikusnak számító mozifilmet.