Mozi

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Minyonok: Gru színre lép (szo-v: 14.00), Ahol a folyami rákok énekelnek (szo-v: 15.40), A meghívás (v: 16.00), Szia, Életem (szo-v: 18.00), Alienoid (szo-v: 20.15).

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22: Ott torony volt (szo: 16.00), Exhibition: Leány gyöngy fülbevalóval (szo: 16.15), Csodálatos teremtmények (szo: 17.45), Egy anya George W. Bush-sal szemben (szo: 18.00), Minden jót, Leo Grande (szo: 20.00, v: 18.00), Ők/Men (szo-v: 20.00), A jó főnök (v: 20.00).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A gyilkos járat (szo-v: 17.30, 20.15, szo: 22.10), Ahol a folyami rákok énekelnek (szo-v: 16.50, 19.45), Alienoid (szo-v: 14.10, 17.00, 19.45, szo: 22.00), A meghívás (szo-v: 14.00, 16.10, 18.20, 20.30, szo: 22.30), DC Szuperállatok ligája (szo-v: 11.00, 15.15), Együtt kezdtük (szo-v: 13.20, 17.40), Hamupipőke három kívánsága (szo-v: 10.15, 13.10, 16.30), Háromezer év vágyakozás (szo-v: 12.15, 15.00, 17.15, 19.30), Jurassic World: Világuralom (szo-v: 11.30), Legeslegjobb szülinap (szo-v: 10.45), Mia és Én: Szintópia hőse (szo-v: 10.00, 12.15), Minden jót, Leo Grande (szo-v: 14.30, 18.30), Minyonok: Gru színre lép (szo-v: 10.15, 11.45, 13.45, 15.45), Miután boldogok leszünk (szo-v: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, szo: 22.15), Nem (szo: 21.45), Ők (szo-v: 18.10, 20.15, szo: 22.20), Pipiána Hoppsz és a sötétség hörcsöge (szo-v: 11.15), Rosszkor, rossz helyen (szo-v: 20.30, szo: 22.30), Sonic, a sündisznó 2. (szo-v: 12.45), Szia, életem! (szo-v: 14.30, 17.40, 20.00, szo: 22.20), Született hazudozó (szo-v: 15.40), Thor: Szerelem és mennydörgés (szo-v: 11.00, 15.30), Tomboló Blöki (szo-v: 13.30), Top Gun Maverick (szo-v: 19.30).

Koncert

Pécs: Zeneszüret Fesztivál. Programokból: Mandulás játszótér: Muzsikáló erdő (10.00), Dömörkapu: Muzsikáló Mecseki Kisvasút (14.00), Kossuth tér, Széchenyi tér, Jókai tér, Főposta: Térzene (15.00), Jókai tér: Vers és zene izgalmas találkozása (17.00), Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): A virtuozitás titka (18.00), Színház tér: Ezerarcú tangó (19.30).

Turmix

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): A Kodály Központ kulisszatitkai. Az érdeklődők betekinthetnek a színfalak mögé, a zenekari árokba (10.00).

Kozármisleny: Városnap. Programokból: kakaspörkölt főző verseny, tánccsoportok, énekegyüttesek, senior örömtánc, nemzetiségi programok, kézműves udvar Band of StreetS koncert, Anna and the Barbies koncert, tűzijáték és lángshow, utcabál (8.00).