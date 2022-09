Hazai kiadók, alkotók és gyűjtők látogatnak el Európa egykori kulturális fővárosába, hogy továbbadják a képregény szeretetét izgalmas workshopokon, panelbeszélgetéseken keresztül. A témák vegyesek, merítenek a hazai, az európai és az amerikai képregény világából is. Mindemellett együtt rajzolhatunk a Kalyber Joe és a YKX írójával és egyben rajzolójával, Pilcz Rolanddal, akit már négyszer jelöltek Alfabéta-díjra. De a rendezvényen betekintést kaphatunk a magyar képregénykultúrában mérföldkőnek számító digitális platform, a Cultree.hu kínálatába, amit érdemes lesz nyomon követni. Itt jelenik majd meg először magyarul mindenki Neojának, azaz Keanu Reevesnek nagysikerű képregénye is, valamint az Eisner-díjas Valami vadászik a gyerekekre című horrortörténet is. Lesz dedikálás Nemes Zoltánnal karikatúristával, szóval senki se hagyja otthon az Orpheus az alvilági című kötetét, de részt vehetünk rajzos kihíváson, és még társasozhatunk is.

Az 1. Pécsi Képregény Szüretet október elsején, azaz most szombaton a Pécsi Kulturális Központban rendezik meg, reggel 10 órától.