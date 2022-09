A kezdetekről Szabó Beáta elmondta, annak idején Vanyúr Sándor ötlete volt, hogy alakuljanak kulturális csoportok a fürdővárosban, ő kérte fel Donáczi Károlyt a néptánccsoport irányítására, aki a mai napig a Harka Táncegyüttes művészeti vezetője. Először csak lányok táncoltak, később csatlakoztak hozzájuk fiúk-férfiak is, és ma már korosztályban is teljesen vegyes az együttes összetétele. A tagok nem csak adott tájegység táncait tanulják, hanem az egész Kárpát medencéből merítenek.

A jubileumi ünnepség első részében a Vajda Zsuzsanna és Pilári Gábor rendezésével színpadra vitt Harka legendát adják elő. Ezt 2020-ban mutatták be először, és érdekessége, hogy az elmúlt 20 évben gyűjtött és tanult táncok megjelennek benne. A második részben autentikus táncokat mutatnak be. A műsorban a Zagyva Banda kíséri a táncosokat, illetve a Bartina zenekar is fog játszani, velük az elmúlt években nagyon sokat léptek fel. Ezen kívül a Harka Táncegyüttes korábban aktív tagja, Tősmagi Erzsébet citerán játszik, az emlékkoreográfiát pedig Nagy Gyula fogja kísérni szaxofonnal.

A műsor után minden nézőt várnak beszélgetésre és fogadásra, illetve a régi képekből összeállított kiállítás megtekintésére invitálják az érdeklődőket.

A Harka Táncegyüttes az elmúlt években több néptáncfesztiválon lépett fel: voltak Csepelen, Litéren, a Kiscsőszi Pajtafesztiválon, de Kárpátalján, Ausztriában, Franciaországban, Péterrévén és Kopácson is táncoltak már. Idén a Csoóri Sándor Népművészeti Fesztivál pécsi helyszínein is megjelentek, és a Déli Kapu Folklór Szövetség tagjaként is gyakran szerepelnek. Harkányban a májusfa állítás, a májusfa kitáncolás, a Téltemető (régen Ördögűző), a Szüreti Fesztivál, a fürdőfesztivál, valamint a terehegyi Tavaszköszöntő rendszeres fellépői.