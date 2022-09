A vásárcsarnokban ezzel biztosan nem volt probléma, kiválóan játszottak a zenészek. Amint megszólalt a muzsika, rögtön kisebb tömeg vette körbe őket. A közönség minden szám után tapsolt, kurjongatott, éljenzett, így köszönte meg a művészek előadását.

– Nem tudtam a programról, paradicsomot és erős paprikát vásároltam az ebédhez, mikor felfigyeltem Monti Csárdására. Nagyon jó volt, fel is hívtam a feleségemet, videókonferenciát tartottunk, így ő is láthatta az előadást. Sajnos nem maradhatok végig, vár rám a főzés, burgundi marhapörköltet készítek otthon. Pedig szívesen hallgatnám az előadásukat, például egy karosszékben, egy jó fröccs mellett

– mondta mosolyogva Szőcs Levente kamionsofőr, aki öt éve él Pécsen.

A Jávorkai trióval a koncert után beszélgettünk a vásárcsarnok előtt. Megemlítették, hogy nem először zenélnek ilyen helyen. Egyszer felhívták őket, hogy a világ legjobb 15 kamara együttese közé beválogatták őket.

– Csörgött a telefonom. A szervező mondta, hogy beválogattak minket a 15 legjobb közé. Erre rögtön rávágtam, hogy ez nem lehet. Ő kontrázott, hogy de, én mondtam, hogy nem, és ez így ment pár percig – emlékezett vissza a telefonhívásra Jávorkai Ádám a kairói meghívásra, ahol a nagy bazársoron is játszottak.

A végén mégis elmentek, és mint mondták, nagyon jól sikerült a fellépés. Hozzátették, hogy a régebbi időkben nem az volt, hogy a közönség csendben végighallgatta az előadást, hanem a tetszését és nemtetszését is rögtön kimutatta: tapssal, ovációval, vagy füttyel, tojás vagy paradicsom dobálással.

– Most amilyenek az árak, nem hiszem, hogy repülnének a tojások és a paradicsomok – említi Jávorkai Sándor.

Nem is repültek, hanem a koncert után sokan megállították őket és megköszönték előadásukat. Jávorkai Ádám és Jávorkai Sándor egy magánmeghívásnak nemrégiben Japánban is járt, ahol a királyi családnak játszottak. Az előadásukat egy klasszikus zenei tévécsatorna is közvetítette, és a képernyők előtt, több mint 18 millió néző nézte, hallgatta őket.

Negyedórás beszélgetésünk után a művészek még visszatértek a csarnokba, mert meg akarták kóstolni a véres hurkát. De nem ez volt az egyetlen helyszín szombaton, ahol Jávorkaiék felléptek, a trió koncertet adott többek között a Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthonában is.