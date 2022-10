Versenybe szállt a Máré-várból ismert Compagnie d’Noir két vitéze is. A megmérettetésben Árvai Zoltán negyedik helyen végzett, Fekete Benjámin, avagy Bejnamen De Noir pedig veretlenül aratott győzelmet, így első helyet kaparintotta meg pajzs-kard kategóriában.

– A döntőt fáklyák fényében vívtuk meg, miközben a vár falaira középkori freskókat vetítettek – mesélte Fekete Benjámin.

– Egy betegségből épültem fel épp, de szerencsére a hat mérkőzés során sikerült eljutnom az első helyre. Nagyon örültem a győzelemnek, csak az árnyékolta be egy kicsit, hogy két értékes, saját magam által készített kardot is sikerült eltörni az ütközet hevében. Bár a nyeremény maga is egy kard volt, így összességében csak egy fegyvert vesztettem!

– tette hozzá a vitéz, aki páncélkovácsként is tevékeny. A tatai programon „Páncélsimogató” foglalkozást és bemutatót is tartott, ahol az ifjabb generációk tagjai is megismerkedhettek a 14-15. századi középkori harci öltözet darabjaival, kézbe is vehették, illetve fel is próbálhatták őket.