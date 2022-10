A program mottóját úgy fogalmazták meg, „A múlt ismerete a jövő esélye”. Vér József polgármester elmondta, ez utal Bertók László Kossuth-díjas költőre is, aki többször is vendége volt a bicsérdi kulturális programoknak. Hasonló gondolatokat fogalmazott meg a múlt szerepét illetően, hangsúlyozva, a jövő építéséhez szükség van a gyökereink ismeretére is. A könyvári író-olvasó találkozón kötetlen beszélgetésre is lehetőség lesz. A kezdeményezés célja az is, hogy közelebbről megismerjék a helyi fiatalok is a település történetét.

A rendezvény egyben folytatása is a korábbi évek kulturális programjainak, ugyanis a településen alkotó művészek, kézművesek több alkalommal bemutatkoztak már a falu közössége számára, hasonló beszélgetések során.