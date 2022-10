Kulturális hidakat épít

Primož Repar 1967-ben született Ljubljanában. Költő, író, filozófus, fordító, esszéíró, szerkesztő, az Apokalipsa kiadó és folyóirat, valamint a Kierkegaard Intézet alapítója. Hazájában ő írta az első doktori disszertációt Kierkegaardról. Irodalmi munkássága a közép-európai népek párbeszédét, egymás jobb megértését kívánja elősegíteni. Többek között az ő nevéhez fűződik az a projekt, melyben a közép-európai térség szerzői kapnak publikálási lehetőséget egymás irodalmi folyóirataiban, egymás anyanyelvére lefordítva – szakmai partner ebben a pécsi Jelenkor folyóirat is. A kezdeményezés keretén belül irodalmi fesztivált is rendszeresen szervez a közreműködő íróknak, ezáltal is segítve a kapcsolatépítést. Primož Repar a PécsLIT fesztivál vendégeként előadást is tartott a múlt héten.