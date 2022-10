A képek szövegei a kortárs közösségi média nyelvezetén íródtak, aminek fontos szerepe van a többnyire névtelenségbe burkolózó egyén által viselt ruhadarabok mögött rejlő jelentés vizsgálata során. Megmutatják, hogy a ruhát viselő hogyan kommunikált a környezetével és fordítva. És a képek kérdezik is nézőt: Ha létezett volna a közösség média, vajon milyen szerepet játszott volna egy olyan politikai rendszerben, amelyben a termelés, a javak elosztása és a kereskedelem a közösségé, és nem pedig az egyéné? A válasz keresésében a két kurátor, Domoszlai-Lanter Doris és Egri Petra is segítség nyújt a kiállítás során. Előbbi New Yorkban élő divattörténész, utóbbi pedig az Alkalmazott Művészetek tanszék adjunktusa a Pécsi Tudományegyetemen, akiket a történelem egészén átívelő divat követ össze.

A fotókiállítás 2021-ben és 2022-ben hazánkban is látható volt néhány alkalommal, de most három napra Magyarország New York-i Főkonzulátusára költözik. Az egyetemet dr. Doboviczki Attila, a Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék adjunktusa képviseli.