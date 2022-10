Péntek este rockkal, metállal indul a hétvége, hiszen a Down For Whatever, az I'm Dorothy és a Pennhurst csap a húrok közé a Pécsi Est színpadán, az esemény dupla lemezbemutató lesz. A Down For Whatever korai számai egyértelműen a dallamos hardcore együtteseket idézik, de későbbi kiadványaikon már több stílus is keveredik, és a modern elektronikus zenei irányzatok befolyása is erősen érződik. A gyöngyösi Dorothy zenekar egykori frontcsaja, Gere Dorottya, azaz Dodo énekes-basszusgitáros 2021 januárjában jelentette be, hogy I'm Dorothy néven folytatja a zenélést, és hamarosan új zenésztársak vették körül. A "Legyen X" című első album velük készült el: kilenc új dal, és a "Feró 75" tribute CD-n megjelent Beatrice-feldolgozás hallható rajta.

Másnap a Pál Utcai Fiúk érkezik a Kereskedők Háza római szintjén található klubba. Eléggé sokkoló azt olvasni a PUF-ról, hogy 1983 nyarán Szigetszentmiklóson alakult barátokból, iskolatársakból. Tehát jövőre már negyvenévesek lesznek. Erre mondanánk, hogy még gombócból is sok. Az, hogy hány évig tart még a bál, csak a jóisten tudja megmondani, mi csak reméljük, hogy még egyszer ennyi ideig nyűvik a gitárokat Leskovics Gáborék. Mindenesetre az alternatív rockot kompromisszumok nélkül játszó zenekar mindig jó hangulatú estét hoz magával Pécsre, szombaton este sem lesz ez másként.

Szombaton este nyolctól tart Disznóbált a Szabadkikötőben a kultikus Tudósok zenekar. Az Újvidékről induló együttes a magyar underground és progresszív kortárs zene egyik emblematikus képviselője, amely sok helyről merít, legyen az punk, avantgárd, jazz, a punk vagy épp drum’n’bass, jellegzetesen kelet-európai hangzást koholnak.