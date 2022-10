A Barabás Lőrinc Quartet 2015-ös megalakulása óta három nagylemezt jelentetett meg. (Beardance, Other Than Unusual, Open). A zenekar az instrumentális popzene és a jazz mellett számos stílust emelt be műsorába. Barabás szerzeményeiben a világzenei és klasszikus zenei hatások is nyomon követhetőek.

A világ nyitott tér a játékra, és minden, ami művészi kifejezés, elsősorban az ismeretlent célozza. Open című lemezén új hangot mutat Barabás Lőrinc is. Azokat a stílusjegyeket, amelyekről eddig ismertük, most is felfedezhetjük – vonzódását a szabályos, ismétlődő formák iránt, lényeglátását, tiszta egyszerűségét, a legkülönbözőbb stílusokkal való játékot –, de az album határozottan új fejezetet nyit az együttes zenei életében.

A Quartetbe új tagok érkeztek, és noha a trombitás-zeneszerző, valamint Premecz Mátyás billentyűs, Ajtai Péter bőgős és Klausz Ádám dobos ismeretsége korábbra nyúlik vissza, újbóli találkozásuk frissessége átszüremlik ezen a felvételen.