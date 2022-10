– Az összejövetel valahol a régi időket is idézte, amikor a történetek mesélése, a versek felolvasása közösséget formált – mondta Vér József, Bicsérd polgármestere.

– Bár ezek az idők már nem hozhatók vissza, azok az értékeket, amelyek a múltban jók voltak, érdemes megőrizni és továbbadni. Fontos az is, hogy a mostani fiatalabb generációk is megismerjék elődeik életét, történeteit, ezáltal is közelebb kerülve hozzájuk – tette hozzá a közösségvezető.

A településen a következő program a könyvtárban egy filmvetítés lesz október 7-én, pénteken 17 órától, ahol a gyerekek a Vuk mesefilmet tekinthetik meg, ezt könyvjelző készítés és kvíz is kiegészíti, vasárnap pedig fotókiállítás nyílik.