A cigány népmesék sokszínű, kalandos és sokszor tanulságos világát már több könyv és animációs filmsorozat is felfedezte, megörökítette. Ezt a gazdag örökséget kívánja erősíteni és továbbéltetni a pécsi Gandhi Gimnázium is. Ismét cigány/roma mesemondó versenyt rendeznek ugyanis a korábbi hagyományokhoz híven november végén. Olyan általános iskolás diákok jelentkezését várják, akik bármilyen témájú mesét szívesen adnának elő a cigány/roma mesekincsből. Az előadott történeteket akár beás, akár romani (lovári), akár magyar nyelven is tolmácsolhatják a fiatalok. A szervezők értékes nyereményeket és élményeket ígérnek a résztvevőknek.