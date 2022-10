Egész napos haditábor-életképek, egy és három órakor látványos pillanatokat ígérő hadi bemutatók, illetve „páncélsimogató” várja a látogatókat. Ez utóbbi arra utal, hogy a reneszánsz kori hadi felszereléseket közelről megnézhetik, kézbe vehetik, akár fel is próbálhatják az érdeklődők. Koch Balázs Várkapitány a vár történetével, a hozzá kötődő mondákkal köti majd le a látogatók figyelmét.

A Máré-vár csapata egy további különlegességről is hírt adott lapunknak. A pécsi Pazirik Kft. jóvoltából elkészült egy látványos, igényes applikáció is, amelyet okostelefonra tölthetnek le ingyenesen az érdeklődők. Az alkalmazás A Mecsek rejtett ékköve: Máré-vár címet kapta. A letöltők számos fénykép mellett a vár történetét, legendáját, s a legfontosabb tudnivalókat is megismerhetik telefonon keresztül.