– Hogyan tudja beosztani az energiáit a mindennapokban?

– Törekszem, hogy a magán­élet és a munka egyensúlya megmaradjon, ne éjjel-nappal a színházra gondoljak. Minden embernek szüksége van egyfajta menedékre a mindennapokban. A karantén idején elkezdtem sütni, főzni, majd kertészkedni is, ezek máig kikapcsolódást jelentenek. Szeretek kirándulni is, a természetben elmélyülni a gondolataimban.

– Szombaton mutatták be az Ö.K.Ö.R. második részét. Mire számíthat a közönség?

– Az irodalmi osztálykirándulás új fejezete a 9–10. osztályos diákokat szólítja meg elsősorban, de az idősebbek számára is érdekes lehet. Az alaphelyzet az, hogy a szereplők közül csak egy páros menekülhet meg a világvége elől, s hogy ki lesz az, azt a nézők dönthetik el. Az előadás célja, hogy közelebb hozza a fiatalokhoz a klasszikus irodalmat a színház eszközeivel, s kedvet kapjanak az olvasáshoz is. Vlasits Barbara és én műsorvezetőket alakítunk a Tóth Zoltán által rendezett darabban, amelyben a színház új fiatal művészei is bemutatkoznak.