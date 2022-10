„Az előadás nagy meglepetés volt, mert Vincze János remekül megteremtette a darab mai hangzását, nagyszerűen vezette a színészeket az elképzelése útján. Reveláció volt ez a rendezői szemszög!” – írta Adáshiba című előadásról Szakonyi Károly, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és József Attila-díjas író, dramaturg, aki a darabot 2020 szeptemberében a családjával együtt személyes jelenlétével is megtisztelte. Kortárs íróink doyenjének talán legismertebb, hazai és nemzetközi színpadokon is legtöbbet játszott (tragi)komédiáját azóta is nagy sikerrel tartja műsoron a színház.

,,Érezni lehet, hogy a közönség együtt lélegzik a darabbal, s élvezi a színészek játékának sok finomságát” – tette hozzá Szakonyi Károly.

Most pedig itt a szép jubileum: november 14-én elérkezik a színházi jubileumok első állomása, a 25. előadás, amelyre a jegyek már megvásárolhatók.