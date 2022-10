A szervezők beszámolója alapján a minden érzékszervet megmozgató rendezvény ez alkalommal még több látogató érdeklődését keltette fel.

A szigetvári vár Szulejmán dzsámijába gyűltek össze a családok, fiatalok és az idősebbek egyaránt, hogy megkóstolják a kelet ízeit és közelebbről ismerjék meg a török kultúrát.

Az asztalokon jellegzetes török édességek, nassolnivalók várták telepakolt tálakon az ízélményre vágyókat, de a hagyományos török kávé sem maradt el. Narancs, rózsavíz és limonádé is terítékre került, a szépségápolás, tisztálkodás régi titkait és a török fürdők, illatszerek, gyógyítás részleteit is bemutatták a vendégeknek, akik a hennafestést is kipróbálhatták.

A programon a kulináris különlegességek mellett a történelmi kalandok világába nyerhettek betekintést a látogatók. A vár hagyományőrzői és várkapitánya korhű viseletben várták az érdeklődőket, akik a kóstolgatás közben a szigeti veszedelem olyan legendás alakjainak történetéről, tragikus szerelméről hallhattak, mint Borbála és Deli Vid, Kumilla és Delimán. A háttérben török zene dallama szólt, a hagyományőrzők fegyverbemutató segítségével is felidézték a vár és a dzsámi falai között megelevenedő letűnt kor világát.