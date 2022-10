Kodolányi János 20. századi író szellemi szülőföldjének tartotta az Ormánságot, ő emelte a szépirodalomba a vidék sajátosságait. Tízéves korában került Vajszlóra, és az ormánsági faluban töltött évek tapasztalatai írásainak kiapadhatatlan forrásává váltak. Apja Vajszlón erdőfőtanácsos volt, s családjával a mai emlékmúzeum épületében lakott.

A vajszlói Kodolányi János Múzeumot 1979-ben nyitották meg a falu központjában, a régi erdőgondnoki épületben, amely négy helyiségből áll, bemutatva az író munkásságát és a műveinek ormánsági vonatkozásait fotókon, plakátokon, személyes tárgyakon keresztül. Itt láthatók a helyiek által összegyűjtött, a 19. század végét megelevenítő paraszti világ használati tárgyai is, amelyről Kodolányi műveiben is olvashatunk.

Vajszlón Haraszti Pál alkotásai is megtekinthetők. A festőművész 1913-ban született az ormánsági településen. A Magyar Királyi Iparművészeti Főiskola díszítő-festő tagozatán tanult, Aba Novák Vilmos és Barcsay Jenő is mesterei voltak. Élt és alkotott Kalocsán, Miskolcon, Székelyudvarhelyen, Szigetváron és Pécsen is.

Munkáival kiállításon bemutatkozott Európa szerte, tanári tevékenysége is jelentős volt. 1987-ben hunyt el Pécsen, olajfestményei nagy részét Vajszlóra hagyta, festményeiből 2021-ben a pécsi Tudásközpontban is nyílt időszaki kiállítás.

A tervek szerint október végén ünnepséget is tartanak, ahol további díszpolgári címeket is adományoznak majd.