A bohózatban két megélhetési gondokkal küzdő Shakespeare-színész találkozik egy újsághirdetéssel, miszerint egy haldokló asszony keresi rég nem látott rokonait, Maxet és Steve-t, akikre – vele élő unokahúga mellett – tetemes örökségét hagyná.

A két színész elhatározza, eljátsszák az ismeretlen rokonokat az anyagi javak reményében. Tervükben még az sem állítja meg őket, amikor kiderül, hogy a keresett hozzátartozók nők – elvégre Shakespeare korában is férfi színészek játszották a női szerepeket is. A darab során több utalás is történik a nagy előd Vízkereszt, vagy amit akartok című komédiára, amely a Primadonnák karaktereit és egyre bonyolódó szerelmi szálait is ihlette.