Bródy János koncert

Időpont: október 11. 19.00

Helyszín: Kodály Központ

Többszöri halasztás után 2022. október 11-én lesz újra Bródy János koncert Pécsen, a Kodály Központban. A nagyszabású előadás műsorán a legendás dalszerző és előadóművész teljes életművének esszenciája szerepel, a régebbi daloktól kezdve a legújabbakig.

https://www.kodalykozpont.hu/programok/brody-janos-koncert



Egy kis esti fizika: A magfúzió mint ideális energiaforrás

Időpont: október 12. 19.00

Helyszín: Művészetek és Irodalom Háza – Eck Imre terem

Dr. Pokol Gergő egyetemi docens (BME, Nukleáris Technikai Intézet) előadása.

A reklámszöveg szerint a magfúziós reakciók a jövő ideális energiaforrásának ígéretét rejtik, de az „ideális” szó mindenki számára mást jelent. Az előadás során megismerkedhetünk a fúzión alapuló energiatermelés fizikai alapjaival, amelyek meghatározzák a jövőbeli fúziós erőművek legfontosabb paramétereit, köztük azok előnyös vagy éppen hátrányos tulajdonságait is. Mindeközben körvonalazódni fog a fúziós energiatermelés felé vezető, széles körben elfogadott út, de röviden szó lesz egyes alternatív elképzelésekről is.

https://www.pmh.hu/programok/egy-kis-esti-fizika-a-magfuzio-mint-idealis-energiaforras



Szenior tánc

Időpont: október 13. 10.00–12.00

Helyszín: Zsolnay Negyed – Herkules Műhely

A tánc ősidőktől fogva része az ember életének, olyan tevékenység, amely a résztvevők testi, lelki, mentális és közösségi jóllétére is kiváló hatással van. A szenior korosztály számára különösen ajánlott, a különféle táncstílusok, a remek zenék, a kiváló társaság garancia a résztvevők minél kiegyensúlyozottabb mindennapjaihoz.

Szakkörvezető: Bánkyné Perjés Beatrix táncművész, táncpedagógus.

https://www.zsolnaynegyed.hu/programok/szenior-tanc-2022



Brit ősz 2022: Simply English koncert

Időpont: október 17. 19.00

Helyszín: Művészetek és Irodalom Háza – Fülep Lajos terem

Ralph Vaughan Williams angol zeneszerző és népdalgyűjtő ünnepségsorozata születésének 150. évfordulóján.

Válogatás az általa összegyűjtött több mint 800 dalból és balladából: új feldolgozások, ritkán énekelt dalok, régi kedvencek, és számok a Simply English – Andy Rouse, Horváth Zsombor, Babarci Bulcsú – törzsrepertoárjából.

https://www.pmh.hu/programok/brit-osz-2022-i.-simply-english-koncert