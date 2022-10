Annak ellenére azonban, hogy kültéri rendezvényeket ezúttal a négy nap során nem tartanak, nem marad off programok nélkül a közönség. A tapasztalat szerint sok érdeklődőt vonzó szakmai beszélgetések mellett különleges koncertekkel is várják az érdeklődőket. Pénteken este Koós Réka és a Studió 11 koncertezik a Színházban, ezt megelőzően, a délután folyamán a Közöségek Házában Kiss Anikó Akusztik és a Blues Megálló zenél. Szombaton délután ugyanitt a Gipsy Rock Band muzsikál, este pedig az Open Jazz, majd Pély Barna koncertezik. A négy napos fesztivál október 23-án vasárnap 14.30-kor a díjkiosztó gálával ér véget, amelyen közreműködik a Brass Line Rézfúvós Együttes.

A fesztivál off programjai is, a korábbi években már megszokottaknak megfelelően ingyenesen látogathatók. És abban se szakítanak a hagyományokkal a szervezők, hogy azokat a nézőket, akik a legtöbb előadáson részt vesznek, idén is különleges jutalomban részesítik.