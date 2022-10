Vidékiként elköltözni a fővárosba érdekes élmény, de még érdekesebb, amikor évek múltán visszaköltözünk a rég elhagyott helyre. Igazából már pár hónapos távollét után is észreveszed, hogy nem tudod elengedni a régi helyet, hozzád nőtt, és ha pár napra is, de visszavágysz, hogy újra megtapasztald az ottani létet.

Darvasi László új művében is a magyar vidék a helyszín, ahova elköltözött, ahová elszakadni képtelen felnőttek térnek vissza újra és újra, ahol a különböző generációk nem értik egymást, mindezt a legváltozatosabb módokon. A novellákban jelen van a humor, a legkomorabb helyzetekben is felüti fejét a fantázia és a legváratlanabb helyzetekben is felszikrázik a költőiség.