Tarolt a székesfehérvári Szabad Színház a tegnap zárult, immár nyolcadik alkalommal megrendezett Komlói Amatőr Színházi Fesztiválon - Line Knutzon Mesteremberek című színdarabját mutatták be, és nyerték el a fődíjat. A legjobb rendezésnek is ez a darab bizonyult, valamint a legjobb női, illetve férfi főszereplőnek járó elismeréseket is a Szabad Színház tagjai vehették át.