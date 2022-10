A program szentmisével indul, Vendel ugyanis egy középkori, ír-skót nemzetségből származó férfi volt, aki a legenda szerint Rómába zarándokolt, ahol remete életet folytatott, majd egy birtokos nyáját őrizte – így a pásztorok védőszentjévé vált. Hazánkban a 18. század táján jelent meg kultusza.

A búcsún több alkalommal is fellépnek a Csillagvirág Egyesület csoportjai, valamint előadást tart az almamelléki és a nagydobszai színjátszó kör is. Tombolasorsolásra is sor kerül délután, valamint a gyermekek külön koncertre is készülhetnek.