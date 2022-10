– Milyen tervekkel vág neki a JESZ vezetésének?

– Ha lehet, még nagyobb teret kívánunk majd adni annak, hogy a fiatalok az őket igazán foglalkoztató problémákról beszélhessenek a színpadon, ugyanakkor az is fontos, hogy az elmúlt évek minőségi színvonala, struktúrája megőrződjön. Erre garancia a fiatal, neves rendezők rendszeres meghívása és az, hogy elődöm, barátom Mikuli János továbbra is részt a művészi munkában. A JESZ nyári, nemzetközi fesztiválja sikerrel zajlott, ezt szeretnénk rendszeressé és szélesebbé tenni, mert a különböző kultúrákkal, színházi formanyelvekkel való találkozás mindig rendkívül hasznos az egyetemistáknak, újak az impulzusok, de a saját munkájuk értékét is megmérhetik. Ma – ez biztos – minden nemzetközi együttműködést segíteni kell.

– Az egyetem életében egyéb módon is bekapcsolódnak?

– Igen! Célom, hogy ahol csak lehet, színházi eszközökkel segítsük az oktatást, hogy nyitottak legyünk minél több intellektuális megközelítési formára. Szeptemberben a Művészeti Kar szervezésében fiatal japán képzőművészek, míg jelenleg a Kommunkáció Tanszék külföldi hallgatói tréningeztek nálunk, de felléptünk ÁJK-n, a Kutatók Éjszakáján, ahol a mi színészeink demonstrálták a jogesetet, a hallgatóság nagy örömére.