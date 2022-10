Igen aktívak voltak a pécsi nyugdíjasok az elmúlt hónapban itthon és külföldön egyaránt. Ugyanis Olym­pic Sports Games elnevezéssel zajlottak a szlovákiai Zólyomban a Harmadik Kor Egyetemi Hallgatói számára szervezett nemzetközi sportjátékok szeptember 15–18. között, melyen a pécsi Nyugdíjasok Egyesülete 14 fős csapattal vett részt. A találkozó nemzetközi jellegét jól mutatja, hogy a sportküzdelmekben a magyar versenyzőknek a Cseh Köztársaság, Lengyelország, Lettország, Szlovákia és Törökország szeniorjaival kellett összemérni tudásukat. Az idős, amatőr sportolók többek között zumba, asztalitenisz, lövészet, szkander, focis kapura rúgás, kosárra dobás, célba dobás és bowling sportágakban versenyeztek. A rendezők a vidám hangulatról is gondoskodtak, nemzetközi estet szerveztek, ahol ki-ki elénekelte saját népdalait, majd közös tánccal zárult az összejövetel.

A főleg nőkből álló pécsi csapat tagjai nagyon igyekeztek, előre készültek pingpongozással, gyaloglással, de más nemzetek férfiakkal megerősített csapatai mellett nem sikerült dobogós helyeket szerezniük. Mindemellett tisztességgel helytálltak, s példamutató volt a csapatszellem. Szereplésüket a Nyugdíjasok Egyesülete és a Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség támogatta.

Ugyancsak az egyesület szervezésében nyugdíjasok lepték el szeptember 24-én, szombaton, a Jókai téren felállított színpadot is a VI. Tanuló Város Fesztivál kulturális bemutatóján.

A színvonalas műsorban fellépett az Assonantia Nőikar, a Baranya Bokréta Népdalkör, az Énekvarázs Dalkör, a Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete Pécsvárad Férfikórus, az Első Pécsi Szenior Örömtánc Csoport, a Szenior Örömtánc Máriával Csoport, az id. Kása Dániel Felnőtt Néptánccsoport Pécsszabolcs, a Pécsváradi Nyugdíjas Hagyományőrző Tánccsoport, valamint Borsós István tárogatós, majd a szeniortánc oktatói a közönséget is megtáncoltatták.

Amíg a pécsi Jókai téren a műsor zajlott, a Széchenyi téren a Nyugdíjasok Egyesülete tevékenységét kiadványok segítségével mutatták be önkéntesek.