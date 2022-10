Az idősebb korosztály képviselőinek Bródyn túl HOBO, a KFT, Karácsony János, Másik János, a Pál Utcai Fiúk, a Müller Péter Sziámi AndFriends vagy a Kontroll Csoport koncertjével igyekeznek kedveskedni a szervezők. Idén Tátrai Tibor is visszatér Orfűre, új zenekarával, a godfater.-ral.

A hiphop kedvelői Beton.Hofi koncertje mellett még olyan izgalmas fellépőket is megnézhetnek, mint a Pogány Induló, Dé:Nash, a Slow Village, Funktasztikus, 6363, vagy a Tranzkaphka.

Aki klubhangulatra vágyik Orfűn, annak a kisebb Amondó színpad, vagy a Nagysátor lehet majd a törzshelye. Ezeken a helyszíneken boldogan megfér egymás mellett a metál, az alternatív rock, a pszichedelikus rock, a világzene és a pop is. Itt lép fel a Platon Karataev, a Mitsoura, az Erik Sumo, a VHK, a LAZARVS, Frenk, a Ganxsta Zolee és a Kartel, a Fiúk, a Felső Tízezer, a Hiúz vagy a Devil’s Trade is.

Forrás: Fishing on Orfű Hivatalos Facebook Oldala

A tűzhöz közel, vagyis a fesztivál erdei helyszíne 2023-ban is komolyzenével indul, majd jön a Mesél az erdő műsorsáv, ahol feltörekvő dalszerzők nem csak eljátsszák dalaikat, de mesélnek is róluk. Az esti óráktól olyan hangulatos produkciók lépnek itt fel, mint iamyank, a Jazzékiel, Németh Juci és G. Szabó Hunor, vagy Bérczesi Róbert.

A Borfalu továbbra is a nép-és világzenekedvelők kedvenc helyszíne lesz, itt játszik a Cimbaliband, a Romano Drom, a Söndörgő, a Góbé, a Kacaj vagy a Gypo Circus. Mellettük jól megfér pár olyan izgalmas és érzékenyebb produkció, mint Barkóczi Noémi, a Lázár tesók, az Aron Andras and the Black Circle Orchestra vagy a Middlemist Red.

A fesztivál alatti tószakaszon található Víziszínpad 2023-ban is a legjobb zenei alternatíva lesz a strandoláshoz! A víz felszínén lebegő színpadon ad majd minikoncertet Likó Marcell és Kerekes Gergely, a Péterfy Bori & the Mini Love Band, a Kerekes Band, az aurevoir., Beton.Hofi és a Tudósok is.