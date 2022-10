A mennyezeten Ferenc életének eseményeiből láthatunk két freskót, Éber Sándor festőművésztől. Az elsőn a Nap­himnusz által ihletett jelenet köszön vissza ránk, Ferenc karjait kitárva fordul a fény felé. Ezt követően a halaknak prédikáló Ferencet láthatjuk, majd Árpád-házi Szent Erzsébet ábrázolása következik, aki ételt ad a szegényeknek, végül Szent Cecíliát, a zene védőszentjét láthatjuk.

Szent Ferenc az egész teremtett világra és minden teremtményre kiterjedő szeretet és tisztelet korai hírnöke volt. Több legenda is szól arról, hogy még az állatok is hallgattak szavára, hatására egy vad farkas is megszelídült – mindezek okán emléknapja az állatok világnapjává is vált. Ferenc madarakkal való társalgásának állít emléket Bársony György ikonikussá vált szoborkútja a templom előtt.

A templom weboldala hírt ad arról is, hogy az épület alatt kripta húzódik, amelyben több száz elhunyt, köztük ferences szerzetesek is nyugszanak – utoljára a 20. század első felében tartottak itt temetést, jelenleg sajnos nincs látogatható állapotban.

Kiemelendő a 18. századtól Pécsen működő ferences asztalosműhely szerepe, a templom famunkái is az itt dolgozók alkotásai, de készült itt számos orgona is. A kommunista egyházüldözés jegyében 1950-ben elhurcolták a ferenceseket. A ferences atyák azóta sem tértek vissza Pécsre, a műhely is a múlté maradt.