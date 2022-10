A főtéren felállított REDy színpadon Gájer Bálint, MESZKA (Meszes Balázs, Punnany Massif hangjának szóló megjelenése), Cimbaliband, a Planina zenekar (tambura), a Vivat Bacchus, a Made in B, és a Nihil Chips zenekar koncertezett, de egy különleges LED-fény­show-t is láthatott a közönség. A Rendezvénytér Villányi Franc színpadán a Rudan Joe Band, a Neoton Família Sztárjai, a Bohemian Brass Band, Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar, a Bagossy Brothers Company és a Brass On The Road szórakoztatta a közönséget. A vasárnapi programok mindenki számára ingyenesek voltak, délután a Diófás téren a Villányi Attitude Balettcsoport tartott bemutatót, majd az Apacuka zenekar várta a kicsiket a színpadhoz, és utána a Monarchia Operett társulat előadását is megtekinthették az érdeklődők.