Az egykori Vidámpark romjaiból építkezve indultak – a kollektív memóriából talán még elő tudunk kaparni olyan képeket, amin Őz Zsolt, a Vidámpark frontembere tombol a színpadon, a mikrofont szaggatva, a háttérben az arcok viszont egyre több és több jazzes kiállást csempésznek a számok végére.

Szóval már lehetett sejteni valamit. Első lemezük, a Heavenicetrip! 1998-ban jelent meg, onnantól a szakma nagy kedvencei a semmilyen létező műfajba nem besorolható zene miatt. A 2001-re elkészült Via La Musica c. második nagylemez, ha lehet, még az elsőnél is kísérletibb, de azért mégiscsak popzene, erőteljes elektronikus tánc- és világzenei hatásokkal.

A 2004-es, szerzői kiadású, komfort című lemezen már közreműködik Szinovszki Márton billentyűs, sampleres, akivel öt tagúra bővült a zenekar. A Komfort lemez elektronikusabb irányba indult el, és először szerepel rajta Judie Jay közreműködőként. Ezt követően folyamatosan jöttek a lemezek, folyamatosan tartva a magas színvonalat – 2021-ban már a 25. születésnapot ünnepelhették.