– El sem tudjuk képzelni, min mentek keresztül ezek a fiatal fiúk, sőt, lányok is részt vettek a küzdelmekben, egy egészségügyi csoport is segítette a forradalmárokat – mondta Czeininger Tamás. – Király Emil és Király Viktor is a Nagy Lajosba jártak egykor, ők is a mecseki láthatatlanokhoz tartoztak. Édesapám baráti köréhez tartoztak, s meséltek a forradalom napjairól. Rettenetesen hideg volt a Mecsekben ekkor. Sokan megbetegedtek, a küzdelmek során magas lázzal álltak helyt – számolt be emlékeiről a történelemtanár.

Tavaly mutatták be Sashegyi Zsófia újságíró és Cs. Nagy Sándor rendező Láthatatlanok című filmjét, amelyben szintén visszaköszön a mecseki ifjak szívóssága – legtöbbjük étlen-szomjan, alvás nélkül virrasztott a forradalom idején.

A láthatatlanok történetét bemutató alkotás a 67. Országos Függetlenfilm Fesztiválon a legjobb dokumentumfilmnek járó díjat nyerte el nemrég. A mű, amely az idei, Kodály Központban tartott október 23-i ünnepségen is látható volt, úgy indul, hogy a készítők utcai járókelőket kérdezgetnek a baranyai hősökről. Az interjúk azt mutatják, igen kevesen hallottak a mecseki forradalmárokról.

Cs. Nagy Sándor rendező reményei szerint ez a helyzet a film megjelenése óta már változott, ugyanis számos vetítést ért már meg a Láthatatlanok, amely három egykori szabadságharcos, Tésenyi Ferenc (aki szintén a Nagy Lajosban tanult), Farkas József és Lux Antal visszaemlékezéseit mutatja be.

– Szigetszentmiklóson és Halásztelken több gimnáziumban is bemutattuk a filmet, volt, ahol több mint háromszáz fiatal gyűlt össze – mondta lapunknak Cs. Nagy Sándor.

A rendező hangsúlyozta, a diákok részéről tapasztalt rendkívül pozitív fogadtatást.

– Fantasztikus volt látni, hogy reagáltak. Csillogó szemmel figyeltek, a végén tapsoltak, ujjongtak. A mecseki láthatatlanok beszámolója új aspektusból mutatja be a történetet, ami a mai, erősen vizuális világban különösen fontos. A látványvilágot erősítik az eseményeket felidéző animációk, régi fényképek, képeslapok, amelyek izgalmasabbá, érzékletesebbé teszik a visszaemlékezést – tette hozzá a filmrendező.

– A fiatalok bátorsága, elszántsága és hazaszeretete ragadott meg leginkább a történetből, a hősök számomra is példaértékűek. Szeretnénk, hogy minél több fiatalhoz eljusson a film, jövőre a tervek szerint pécsi gimnazistáknak is bemutatjuk majd, illetve a televízióban is elérhetővé kívánjuk tenni – mesélt a célokról Cs. Nagy Sándor.