– Vágotpusztai bázisukon Kubicza Jánosnak – fedőnevén „Béla” –, néhai nagybátyámnak 66 évvel ezelőtt, november 16-án döntenie kellett: élet vagy halál! – kezdi a viszszaemlékezést Fekete Kálmán, aki akkor gyerekként figyelte az eseményeket, később pedig nagybátyja személyesen is elvitte a Mecseki Láthatatlanokkal kapcsolatos helyszínekre. Valahányszor 1956-ról megemlékezünk, azt pontosan látnia kell mindenkinek, hogy a budapesti és vidéki felkelők valóban hősök voltak. Elegük volt a Rákosi vezette terrorhullámból – ekkorra 17 ezer embert kivégeztek és legalább 900 ezer embert bebörtönöztek –, és abból is, hogy a második világháború után a Szovjetunió hadizsákmánynak tekintette Magyarországot. 66 évvel ezelőtt fent a Mecseken november 16-ig élt az ellenállás (november 5-én kezdődött, vagyis 12 napon át működött), és az volt a céljuk, hogy kisebb akciókkal megzavarják, akadályozzák a szovjet csapatmozgásokat. Katonai vezetőjük, Kubicza János utasítására kerülték a frontális támadást, mert az öngyilkosság lett volna. A harcedzett reguláris szovjet hadsereg tankjai és a katonai túlerő ellen a harcra képzetlen, tapasztalatlan szabadságharcosoknak a célja csak a zavarkeltés lehetett és kitartani addig, amíg a nyugati felmentő seregek megérkeznek. A Mecseki Láthatatlanokon kívül egyébként Véménd közelében, Üveghuta területén is működött egy 50-60 fős szabadságharcos csoport, de nem tudtak egymásról.