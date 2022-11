Hosszú megformálója idén már egyedül alakítja a férfi főszerepet, nem váltott szereposztásban. A hétvégén napi két előadást is játszottak a népszerű musicalből. Elárulta, hamar összeszoktak az új színészekkel, köztük az előadásbeli partnerével, az Évát megformáló Foki Veronikával.

– Gyorsan kialakult közöttünk az összhang a színpadon, ez sokat segített a munkában – állapította meg a Hosszút alakító színész.

– Örülök, hogy az embereket továbbra is érdekli és magával ragadja a Valahol Európában. Rengeteg visszajelzést kapok, ez az a darab, amely után sok, számomra ismeretlen néző is ír üzenetet. Többen kifejezik, mennyit adott számukra az előadás, jó érzés olvasni ezeket a visszacsatolásokat – árulta el lapunknak Takaró Kristóf.

A musical, amelyet közel húsz éve is hosszasan játszottak Pécsen, úgy tűnik, ezúttal is időtálló sikernek örvend. Helyenként könnyfakasztó, mégis katartikus, felemelő élményt jelentve a közönség számára.