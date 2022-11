Magyarország történelme során számos harcot megvívott. Az egyik ilyen küzdelmet mutatja be a Béke - a nemzetek felett című film is, amelyet november 14-én négy alkalommal (11.00, 14.45, 18.30, 20.30) is vetít a pécsi Cinema City.

A történet abba az időbe nyújt betekintést, amikor az első világháborút követően Magyarország már nem volt többé vezető nemzet az Osztrák-Magyar Monarchián belül. Területét, lakosságát, gazdaságát is súlyosan érintette a Nagy Háború. A fennmaradás pedig Apponyi gróftól és az általa vezetett Békedelegációtól függött, akik egy viszonylag tisztességes békeszerződést akartak kivívni hazánknak. Miközben megelevenedik előttünk a történelmünk ezen szelete, addig történészek mesélnek arról, hogy milyen belpolitikai és külpolitikai okok vezettek Magyarország egyik legnagyobb veszteségéhez.

Az alkotást a legigazibb Trianon-történetnek is nevezik, amelynek elkészítése hosszú folyamat volt. Eredetileg a békeszerződés 100. évfordulójára volt tervezve a film bemutatója 2020-ban de a koronavírus járvány miatt a munkálatok megcsúsztak, de ez lehetőséget adott arra, hogy tovább kutassanak a történelmünkben és egy még teljesebb történetet vigyenek vászonra.