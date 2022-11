A történt másik mondanivalója számomra az identitáskeresése volt. Egy ponton mindannyian Lalák vagyunk. Nem találjuk a helyünket, folyton új élményeket hajszolunk, hogy megtudjuk kik vagyunk és mit akarunk az élettől. Mindemellett a Tündér Lala szól a felelősségvállalásáról is, hiszen a történet egyik szereplője „elbújt” a rászabott feladat alól, és igazából ez vezetett Aterpater varázslóvá válásához és ahhoz, hogy a hatalomért minden követ megmozgasson. De a bujdosottnak sem tudja az ember felróni a hibáját, hiszen van úgy, hogy az ember még nem érett meg a rá kiszabott feladatra. De a sors úgy is mindenkit utolér, amikor úgy érzi, hogy most már ideje vállalni az élet által rá szabott feladatot.

És nem utolsó sorban, de a könyv szól az emberiségről is, akik fiatal tündérek. „Sajnos, még kicsit kezdetlegesek, olykor egymást is szurkapiszkálják […] És holott csak néhány évtizednyi életük van, s abban is akad bánat, csalódás kudarc éppen elegendő, nagy és nemes célokért szó nélkül odaadják azt az egyetlen, kurta kis életüket. Ha nem gondolkoznak, rossz tündérek, ha gondolkodnak, mindig jók.”