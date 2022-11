A Zsolnay Negyed színpompás épületében is nagy a sürgés-forgás az ünnepek közeledtével. Az aulába megérkezett a gyönyörűen feldíszített fenyőfa és már az adventi előadások felújításával is foglalkoztak. Így már november 26-án, délelőtt 10 órakor a pöttömöket a "Szivárványhinta" repíti fel a kamarateremben, délután 16 órakor pedig a 4 éven felüliek és szüleik járhatnak utána a Kós Lajos teremben, hol is rejtőzhet "Az elveszett szaloncukor”.